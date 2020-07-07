今天是七七事變83週年，國民黨主席江啟臣表示，對岸積極搶奪對日抗戰歷史詮釋權的同時，我國官方對於盧溝橋事變卻選擇忽視遺忘，令人痛心；這幾年，中共當局為了建立政權正當性，積極研究對日八年抗戰歷史，甚至扭曲史實的做法，無法令人認同。

江啟臣在臉書說明盧溝橋事變的緣由，指民國26年7月7日晚間，駐北平盧溝橋外宛平縣的日軍藉口演習中士兵失蹤，要求入城搜查；國軍第二十九軍宋哲元將軍斷然拒絕，引發日軍砲擊，國軍奮勇還擊，是為「盧溝橋事變」。

江啟臣表示，盧溝橋事變後一個月內，日軍攻陷北平、天津，對日抗戰全面開打。這是我們國難的開始，更是中華民族史上對於戰爭最殘酷的記憶，這幾年來，中共當局為了建立政權正當性，積極研究對日八年抗戰歷史，甚至扭曲史實的作法，無法令人認同。

江啟臣指出，民國34年9月9日，日本中國派遣軍總司令官岡村寧次，向何應欽將軍正式遞交「向中國戰區投降降書」。其中第二條：「聯合國最高統帥第一號命令規定「在中華民國（東三省除外）台灣與越南北緯十六度以北地區內之日本全部陸海空軍與輔助部隊應向蔣委員長投降」，直接彰顯日軍投降對象，以及國民黨在對日抗戰的貢獻；這樣的歷史文件是對岸當局無法抹滅與忽視的事實。

江啟臣感慨地說，當對岸積極搶奪對日抗戰歷史詮釋權的同時，我國官方對於盧溝橋事變卻選擇忽視遺忘，令人痛心。對日八年抗戰，不但是國家的傷痛，民族的哀嘆，更是人類史上無法忽視的悲劇，民進黨政府選擇不聞不問的作法，直接斬斷國家的歷史，更是刻意遺忘戰爭的殘酷。

最後，江啟臣表示，在83年後的今天，我們不但要用記憶追溯過往、用歷史彰顯和平的可貴，更要從中學習成長，用以追求國家發展、民族壯大、更要以和平永續為目標，繼續打拚。

(中時 )