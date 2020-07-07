為配合蔡政府2025綠能達2成的目標，農委會今年推動漁電共生計畫，結果卻引來反彈，地方環團與養殖業者憂心，此舉不僅會為生態帶來衝擊，漁民的工作權也將受損，農委會主委陳吉仲今天召開記者會說明，強調漁電共生必須以養殖為根本，絕對不會剝奪漁民的工作權。

漁業署今年通過6個漁電共生專區的申請案件，未來將在魚塭的40％面積架設光電板發電，但環團憂心此舉將對鳥類帶來衝擊，且養殖漁民也可能會租不到地延續生計。

不過陳吉仲今天強調漁電共生的3大重點，包含「試驗確認可行性」、「規定魚塭主與養殖者必須為同一人」、「排除生態敏感地區」，且根據水試所的試驗，漁電共生不僅不會危害漁民生計，還可為漁民帶來增產與可觀收入。

陳吉仲強調，已責成漁業署修正「漁電共生審查作業要點」，未來專案計畫送審前必須先完成經濟部「太陽光電環境與社會檢核機制」，避免鳥類棲息、生態環境等問題發生。

但對於外界質疑，已完成審核的6個漁電共生案件是否能夠朔及既往？陳吉仲回答，由於漁業署先前審查時已採嚴格的環境與社會檢核機制，代表通過後的案件基本上沒有太大問題，所以不需朔及既往。

至於漁民最擔心的影響生計問題，陳吉仲強調，目前農委會共盤點出7985公頃的適合施作漁電共生專區範圍，均為排除生態敏感地區，及確認魚塭主與養殖者為同一人，因此不會出現養殖戶找不到土地租的問題，當然也沒有所謂的影響生計的爭議。

水試所副所長張錦宜補充，目前已完成文蛤、虱目魚、吳郭魚、七星鱸、石斑魚等國內主要養殖水產的漁電共生試驗，基本上效果都不錯，此外也規畫20公頃的示範區供業者與養殖戶做試行，因此漁電共生的政策禁得起考驗。

(中時 )