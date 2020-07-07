據集邦科技（TrendForce）的數據顯示，今年第二季度，台積電佔據了全球晶圓代工市場51.5%的市佔，高居榜首，緊隨其後的是三星電子。

統計數據顯示，今年第二季度，排名前五的晶圓廠分別是台積電（51.5%）、三星電子（18.8%）、格芯（7.4%）、聯電（7.3%）、中芯國際（4.8%）。

台積電一直主導著全球晶片代工市場，為蘋果、高通、聯發科等公司生產晶片，目前擁有51%的市佔。

目前，台積電正在其台南工廠生產蘋果A14仿生晶片，這款晶片預計將成為世界上第一款大規模量產的5奈米手機晶片，可集成多達150億個晶體管，比7奈米 A13仿生晶片的85億個晶體管多76%。晶片內的晶體管越多，其功能就越強大，能源效率也就越高。

該公司正在為多個品牌量產5奈米晶片，包括即將上市的蘋果iPhone 12系列。如果一切按計劃進行，2020年的5G iPhone 12系列將成為世界上第一款採用5奈米晶片的智慧手機。此外，該公司還為華為海思生產5奈米晶片。

在全球晶圓代工市場，三星電子以18.8%的市佔，位居第二位。該公司在晶片市場採取了更為長遠的策略。

上周，有報導稱，該公司將完全跳過4奈米製程，由5奈米直接提升到3奈米製程。外媒稱，三星此舉意在獲得競爭優勢，以在技術競爭中擊敗目前在晶片製程方面走在行業前列的台積電。

(中時電子報)