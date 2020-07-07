蔡英文總統今天出席外貿協會50周年茶會表示，外貿協會不僅是經濟和貿易的延伸，也是外交的延伸。她也期許外貿協會，協助臺灣企業尋找更多機會，讓臺灣企業再次成為全球經濟的關鍵力量。「我相信，我們是最有本錢超前部署後疫情時代產業發展的國家之一」。

蔡英文在致詞時表示，外貿協會和臺灣企業一起開拓海外市場的點點滴滴。這段歷史，幾乎也就是臺灣經濟起飛、創造奇蹟的歷史。因為有外貿協會的協助，臺灣的中小企業能夠「一卡皮箱走世界」，在全球各個角落寫下「Made in Taiwan」的經濟奇蹟。

在全球各地，外貿協會設立了60多個「臺貿中心」，協助企業布局海外市場，蔡英文認為，這可說是臺灣產品外銷世界的「國家級推銷員」。隨著產業結構轉型，現在，外貿協會的服務項目也更多元。

她說，外貿協會不僅是經濟和貿易的延伸，也是外交的延伸。在臺灣特殊的外交處境下，外貿協會比政府機關更有彈性，可以讓交流的層面更深、更廣，在拓展外交空間上，扮演非常重要的角色。

她舉例，像是在新南向國家辦理的「臺灣形象展」，整合跨領域的產業，共同爭取新的商機，促成了人才的頻繁交流，就是很出色的例子。

因應全球供應鏈重整，以及臺美關係的發展，外貿協會也在去年成立「臺美商務交流中心」，成為臺美貿易和投資的鏈結平台，她認為，將來一定可以協助臺商布局美國市場，展現互惠、互利的競爭優勢。

這陣子，因應美中貿易戰及疫情衝擊，國際局勢持續處於劇烈變動當中。如何在變局中奮力生存，進而掌握新的機會，是臺灣當前最重要的課題。

在這個關鍵的時刻，她期許外貿協會能帶著50年來闖蕩世界的寶貴經驗，以不斷推動創新的精神，持續協助臺灣企業尋找更多機會。也期許外貿協會未來能持續協助中小企業，加速數位轉型的步調，讓臺灣的企業，再次成為全球經濟的關鍵力量。

蔡英文也邀請與會的工商團體代表及各國駐臺使節共同努力，為臺灣爭取更多商機。臺灣不但防疫有成，經濟基本面也相當良好，「我相信，我們是最有本錢超前部署『後疫情時代』產業發展的國家之一」。

(中時 )