有網友日前在網路上發文，指出上月23日搭乘台南德安百貨電梯，從B2上升B1時突然「停住驟降，又停住、又驟降。」所幸通報後，電梯門於B1打開，所有人有驚無險。不過，負責維修的崇友實業股分有限公司表示，此案並非「驟降」，僅為電梯故障，並透過電梯自動系統移至最近樓層開門，「由於乘客無法看見外部狀況，會誤以為是驟降。」

崇友實業股分有限公司發言人林鴻鵬說，電梯故障時會先自動停止，再讓電梯就近「拉樓平」，停靠至最近的樓層並開門。他說，突然停止運轉時，確實會有搖晃，但此案並非「驟降」，無須過於恐慌。林鴻鵬也說，民眾若是碰上電梯故障時，首先按下緊急電話鈕、或掃QR-code通知廠商，並等待電梯移動至最近樓層時，開門後逃生；而若是電梯未開門，也切記勿按任何按鈕，靜待人員援救即可。

德安百貨表示，已要求維修廠商加強維護，每半年實施安全檢查。崇友實業股分有限公司也說，公司每月都會例行維護電梯，請民眾放心搭乘。

台南市工務局使用管理科則表示，截至今年第2季，市府也委外發包廠商抽檢近900件升降設備、機械停車設備，目前第1季僅3件不合格，也已於1個月內複檢完畢。今年預計將抽檢逾1600件升降設備、機械停車設備，同時也將積極監督委外廠商抽檢狀況，守護市民安全。

(中時 )