行政院長蘇貞昌今宣示高中以下學校2年以內全面裝冷氣，台電評估，完工後最高瞬間將增加30萬瓩用電，占尖峰負載用電約1％，評估電力足可應付沒有問題。

這項中小學加裝冷氣政策預計2022年夏季前完工，台電估算，全國中小學有10萬間教室，尚未裝冷氣的教室約7.5萬間，以每間裝2台冷氣來說，這部分需增設15萬台。另有2.5萬間教室屬於汰舊換新，約5萬台。

總計20萬台新冷氣，既有老舊汰新部分不會增加用電，甚且還可節能省電。而15萬台新設冷氣，以一台冷氣用電約2瓩計算，用電量約增加30萬瓩。

以目前尖峰負載瓩3700萬瓩來說，增加電力近1％。台電發言人張廷抒表示：「這個量我們可以吃的下來！」。這是因為中午冷氣用很凶的時候，也正是太陽光電發電最好的時候，維持供電穩定沒有問題。

除了確保供電，台電表示，也會配合政策會同步協助學校做三件事，一是幫助檢查周邊外線設備，內線安全。增設屋頂太陽光電發電設備。並輔導學校推行智慧節能。

(中時 )