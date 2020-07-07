行政執行署桃園分署7日舉辦拍賣會，其中桃園大有地區1處2樓透天疑似凶宅，以774萬拍出。還有A7合宜宅為2房附車位，因目前合宜宅還不能直接轉售，因此成熱門標的，最後由張女以784萬元拍下。

大有地區1處2樓透天建物，建物面積約30坪，地坪約24坪，雖然透過警政系統無法查詢到5年內凶宅記錄，不過鄰居透露，該房屋曾在10多年，疑似丈夫入獄，妻子想不開在屋內輕生。後來易手，就再也沒看過屋主。雖然疑似是凶宅，鄰居也說，最近幾年都該房屋都陸續出租，也沒發現租客有異狀。標下凶宅的林姓女子則說，她僅是協助代標，其餘不願多談。

另外A7合宜宅，屋主因積欠所得稅1434萬元，因此房屋被法拍。因目前合宜宅還在鎖定期，無法自由轉賣，不少想轉售的屋主，以法拍方式規避。不過此案例因積欠款項太多，現場拍屋人員皆認為並非鑽漏洞，是真的欠稅。

拍下合宜宅的民眾則說，雖然A7一帶建案多，不過目前以預售屋居多，不像合宜宅已經蓋成，能看到實際狀況。目前考慮給女兒住，或者置產用。另外合宜宅明年4、5月才陸續解除5年閉鎖期，他說，可以先買下來也很吸引人，此次拍下金額784萬1200元，僅略高其他人約20多萬，他也很開心。

(中時 )