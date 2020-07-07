龍華科技大學104學年度增設化工與材料、機械、電子及電機工程科五專學制，今年有專五化材系學生實習期間，不但免學雜費，還月領3萬5千元月薪。期間考取相關證照，畢業後直接轉正式員工，起薪4萬以上，絲毫不輸大學生。

龍華科大指出，學校設立五專學制培養實務人才，且為了鼓勵學生，前3年比照高職，一律免學費。若專四、專五學生參加教育部「展翅高飛」計畫，學雜費全免，還可以保證就業。

化材系主任蕭瑞昌表示，有專四學生與德微、亞昕科技公司合作，提供1年每月6000元助學金，此外還有人才培育計畫。公司董事長兼總經理張恩傑也會在學生專五實習前，接待學生、家長、老師參觀公司、座談。

特別的是，化材系有學生在專五時，和台灣動力檢測科技簽約，由教育部補助1年免學雜費，並進入企業實習1年，其中月薪3萬5000元，並折抵18學分。期間還考取「輻射安全證書」及「目視非破壞檢測初級證照」等證照。因為學生表現優秀，畢業後直接留用正式員工，月薪更4萬元起跳。相比大學生畢業起薪低，化材系薪資也相當吸引人。

(中時 )