今天是七七抗戰紀念日，中華民國與日本於1937年7月7日發生在河北省宛平縣蘆溝橋的一起軍事衝突，為八年抗戰全面爆發的起點。

1937年7月7日晚，日本駐屯軍在蘆溝橋附近演習，駐豐台日軍宣稱演習中一名士兵「失蹤」，要求進宛平城搜查，遭拒絕後，即攻擊城西盧溝橋。

中華民國第二十九軍奮起抵抗。翌日清晨5時許，日軍炮轟宛平城。隨後發生了平津作戰。第二十九軍在之後的平津作戰中戰敗，撤退至保定，平津地區為日本佔領，八年對日抗戰隨全面爆發。

蔣介石7月17日在廬山發表談話，「如果戰端一開，那就地無分南北，人無分老幼，無論何人，皆有守土抗戰之責任」。盧溝橋事變遂成為對日抗戰爆發的標誌。

國民黨今（7）日在臉書表示，這是我們國難的開始，更是中華民族史上對於戰爭最殘酷的記憶！

民國34年9月9日，日本派遣軍總司令官岡村寧次，向何應欽將軍正式遞交「向中國戰區投降降書」。其中第二條：「聯合國最高統帥第一號命令規定「在中華民國（東三省除外）台灣與越南北緯十六度以北地區內之日本全部陸海空軍與輔助部隊應向蔣委員長投降」，直接彰顯日軍投降對象，以及國民黨在對日抗戰的貢獻。

國民黨指出，當對岸積極搶奪對日抗戰歷史詮釋權的同時，我國官方對於盧溝橋事變卻選擇忽視遺忘，令人痛心。對日八年抗戰，不但是國家的傷痛，民族的哀嘆，更是人類史上無法忽視的悲劇，民進黨政府選擇不聞不問的作法，直接斬斷國家的歷史，更是刻意遺忘戰爭的殘酷。

(中時電子報)