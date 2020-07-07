「寧之夏祭盃」戰鬥陀螺大賽的獎品和摸彩品十分豐富。（金寧鄉公所提供）

金門金寧鄉公所與麗嬰國際金門店聯合舉辦的〈2020鄉村市集派對〉暑假童玩篇「寧之夏祭盃」戰鬥陀螺大賽將於7月25~26日在金寧鄉公所前公園登場，9日上午起受理電話報名，獎品和摸彩品十分豐富。

金寧鄉公所表示，「寧之夏祭盃」戰鬥陀螺大賽分兒童組（含12歲以下）及全民組（無年齡限制），個人無戰鬥陀螺者仍可報名比賽，鄉公所當日將出借戰鬥陀螺（含發射器及手把）提供選手加入戰鬥。

兒童組和全民組的前3名優勝選手各有200元至1000元不等的禮券，每位參賽者還發送巧克力1條。另麗嬰國際（FUN BOX）提供兒童組及全民組獎品如下：冠軍：四人戰鬥盤十光神巴德爾、亞軍：BURST＃162超王激鬥組＋光神巴德爾、季軍：BURST＃163 勇武戰神＋光神巴德爾。

另現場民眾可至「打卡處」領取「加油摸彩券」，有機會拿到禮券、當季大西瓜和古寧頭北山麵茶冰挫冰兌換券。

9日上午8點30分開始電話報名，報名專線：082-325-610，活動詳見金寧鄉公所官網公告。

(中時 )