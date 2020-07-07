永信建設（5508）擺脫今年前5月因為疫情的劣勢，在天睦、鼎席等新成屋和松青大鎮透天建案的的助陣之下，6月衝出3億多元好成績，並追平去年上半年，由於高雄房市人氣回籠，永信建設今年下半年營收可望繼續加溫。

由於新冠肺炎（COVID-19）和新舊建案的銜接，永信建設今年前5個月的營收，都只有1億多元，可說是淡淡的5月天，不過，今年6月終於衝達3.41億元，累計今年上半年達9.25億元，只比去年同期減約0.56％。

永信發言人陳怡均7日表示，6月入帳主要是來自天睦、鼎席、和松青大鎮等新成屋建案，分別位於高雄文化中心生活圈的天睦、以及位於衛武營的鼎席，都屬換屋客層，而透天建案松青大鎮，因平均售價只有介於每棟1100萬元到1300萬元之間，市場銷售反應都還不錯。

她說，疫情緩和之後，近期的來客，大都有剛性需求，加上永信建設都是成屋銷售，因此，相對成交率較高，也為今年下半年帶來更好的契機。

(工商 )