回收的二手輔具皆使用次氯酸水進行徹底清洗。（許哲瑗攝）

維修區有專業師傅負責維修檢查。（許哲瑗攝）

新北市2004年開辦二手輔具回收服務，迄今回收8萬2000件輔具，送出超過6萬6000件給有需求的民眾；第一社會企業公司總經理方偉平表示，使用二手輔具者最擔心上一位使用者的衛生安全，中心透過7大消毒作業關卡，讓租借者安心使用，「使用輔具從躺著變坐著到恢復過往生活，是我們最大的目標！」

方偉平表示說，第一社會企業是由柴松林教授等人創立的第一社會福利基金會所成立，迄今25年歷史，為全國第一家專業復康輔具資源中心，當年還特別前往日本、以色列取經，近年分別在蘆洲及南港設立第一輔具清消維修工廠，也是目前國內輔具回收、媒合量最大規模者。

方偉平表示，使用二手輔具者最擔心上一位使用者的衛生安全，因此中心清消作業共有7大關卡，包含靜置區第1次用次氯酸消毒、清洗區用高壓清洗、乾燥區利用高溫和工業用風扇風乾、消毒區用紫外線加臭氧第4次消毒、維修檢修區、包裝區貼上合格標章、以及最後的倉儲出貨區。

方偉平介紹，整條清消作業有如汽車生產線，每一關卡都有專人負責，像維修區的師傅有來自機車、汽車修理業者，甚至修捷運的師傅也有，在維修測試後還要簽名以示負責，因此品管非常嚴檢。

新北市輔具中心主任楊忠一表示，新北市從2004年10月開辦二手輔具回收服務，初期每年僅有近千件的回收，但經過近年來的宣導，去年一年回收1萬1235件，經清潔、消毒、維修再利用，免費轉贈給案家的有9864件，無論對捐贈者或受助者都是一大福音。

楊忠一表示，新北市二手輔具從今年起委由第一社會企業公司服務，1至5月共回收6558件，經清消作業後轉贈有需求的案家就有5785件，預估到年底會突破1萬5000件。

楊忠一說，在回收輔具中，以輪椅、助行器、四腳拐等移行輔具占最大宗，這也是案家所最迫切需求者，此外帶輪便盆椅和氧氣製造機需求者眾，民眾家中如有不需再使用者，歡迎捐贈給新北市輔具中心。

社會局長張錦麗表示，二手輔具從開辦迄今，已經回收了8萬2千件輔具，並送出超過6萬6千件給有需求的民眾，每年約為市庫節省5千萬元公帑，幫助了1萬多個家庭，因此二手輔具可說是善的循環，既能解決家中閒置輔具的問題，也能幫助他人，利人又利己。

新北市輔具中心除設在蘆洲區集賢路245號9樓之外，並在新店、雙溪、金山、中和、淡水、深坑、三峽、烏來、坪林、永和等設立10個分站，以提供各地區就近服務，民眾如有關二手輔具捐贈或需求，可與輔具中心聯絡，服務專線82867045。

(中時 )