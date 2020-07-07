在國立故宮博物院任職33年，歷7任院長，專職負責故宮與國際交流事務的陸仲雁，6日晚間獲法國文化部授予藝術與文學騎士勳章，表彰她對台法交流的卓越貢獻。

陸仲雁除了是故宮國際交流事務專門委員，亦是時藝多媒體國際交流事務顧問，時藝總經理林宜標便指出，長期以來陸仲雁對諸多與海外合作策展上給予了關鍵協助，例如2017年的《奧塞美術館30週年大展》，林宜標表示：「展期只限3個月，剛好必須結束在暑假期間的7月中，對策展方來說錯過整個暑假的黃金檔期十分可惜。」

當時雖也透過各種管道與法方美術館協調都未有進展，最後陸仲雁懇請當時的故宮院長寫信，加上她長期經營的良好互動，終使展期得以延長。林宜標表示：「策展時，包括展品清單的調整等，許多繁複的溝通都經常依賴陸仲雁老師的協助。」

「得到此獎並不容易！」林宜標指出過去法國文化部授予藝術與文學騎士勳章，多是給予具院長、館長頭銜的人士，但陸仲雁長期對台法文化交流的用心經營顯然受到公認，肯定她實為許多國際大展幕後的重要功臣。

在現任故宮院長吳密察、歷任院長林曼麗、馮明珠共同觀禮見證下，6日晚間於法國在台協會主任公孫孟官邸進行了陸仲雁的授勳儀式，並對其獲獎寄予「實至名歸」的祝賀。

(旺報 )