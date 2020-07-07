台北市議會工務委員會7日至大巨蛋工地考察。（譚宇哲攝）

台北市議會工務委員會7日至大巨蛋工地考察。（譚宇哲攝）

考察過程中議員也發現大巨蛋球場正施作帷幕牆的隔熱棉。（譚宇哲攝）

停工中的台北大巨蛋復工在及，台北市議會工務委員會7日至大巨蛋工地考察，遠雄表示，預計10日校對圖說副本、下周取得建照，順利復工後，最快2021年底完工，2022年6月試營運。

北市議員王欣儀、簡舒培、林亮君等16為議員今天上午率媒體至大巨蛋工地考察，聽取簡報並至各大巨蛋球場、國父紀念館地下連通道等工區現勘，議員們分別關心大巨蛋工安疑慮、容留人數、違法施工及領照、完工期程等。

遠雄代表簡報時表示，大巨蛋總體工程進度為82％，大巨蛋本體工程進度86％，預計2021年底完工，2022年6月試營運；簡舒培隨即追問，大巨蛋2015年停工時的完工進度為何？遠雄代表則僅回應「不知道。」

不料，就在考察行程結束時，遠雄代表突然改口澄清說，大巨蛋總體工程進度為68％，大巨蛋本體工程則因手邊沒有資料不能確認，讓在場議員、媒體一片譁然，懷疑遠雄提供資訊根本「造假」。

考察過程中議員也發現大巨蛋球場正施作帷幕牆的隔熱棉，質疑是否合乎規定？建管處則表示，隔熱棉有包含在14項公安工項裡，林亮君追問，日前會勘時未做投手丘，此次卻已經做好，質疑投手丘也是14項公安工項？

台灣文化體育園區籌備處副執行長陳世浩強調，混凝土結構體及鋼結構體都是14項工安工項，議員徐巧芯酸「那有什麼不是工安的嗎？」林亮君批評，籌備處日前說消音綿是結構體，屬於14項公安工項，後來卻證明是違反施工，議員們當然要合理懷疑。

遠雄工地主管解釋日前遭指偷裝座椅一事，是遭人故意炒作，「有人做座椅只做9張的嗎？我有4萬個座椅！」仍遭簡舒培質疑，「停工不能進工地」，該主管回嗆「用維護辯證法，妳是議員比較厲害，我一個小老百姓實在鬥不過妳啦。」2人針鋒相對、場面火爆。

國民黨議員秦慧珠見狀趕緊緩頰說，今天不是來吵架，十幾個議員來是要理性溝通，不要糾纏不清，遠雄也不要有火氣，「希望剛剛那段大家可以刪掉」。

(中時 )