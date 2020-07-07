沈建宏帶著師弟童星葉小毅一起亮相。（盧禕祺攝）

沈建宏帶著師弟童星葉小毅一起亮相。（盧禕祺攝）

沈建宏帶著師弟童星葉小毅一起亮相。（盧禕祺攝）

童星葉小毅加入達騰娛樂。（盧禕祺攝）

達騰娛樂經紀人辛誌諭（阿BEN）旗下再添年僅11歲的最強童星葉小毅，他2019年2月開始接拍廣告，也拍戲及MV，出道1年多作品已達50件以上。巧的是，同公司藝人沈建宏也是10歲左右被辛誌諭挖掘一路合作至今17年，27歲的沈建宏這回被賦予擔任葉小毅「專屬經紀人」重責，結果葉小毅把媒體記者的玩笑話「那你要讓他抽成（佣金）喔！大概就是你賺10元要被抽9元」當真，記者會結束時問他還有什麼想要跟沈建宏說的，他秒回「抽錢不要抽太兇」，笑翻眾人。

沈建宏說，當年他被BEN哥帶去西門町吃了兩塊牛排後簽了7年約，這次Ben哥跟小毅也是在東區吃牛排，然後簽了8年約，簽約模式幾乎一模一樣！「看著他就想到我也是10歲左右出道，很幸運當時有何潤東、邱澤、陳怡蓉等師兄師姐保護我，劇組也都把我當寶，當時我身邊也有奶奶陪著，小毅的身邊也同樣有媽媽和奶奶一直陪著他」。

看著和自己當年出道年紀相仿的葉小毅，沈建宏坦言「心情複雜」，他很關心小師弟在學校有沒有被欺負，也以曾被同學言語霸凌的過來人，特別提醒個性早熟、還自己的經營臉書的葉小毅，當童星「抗壓性」要夠，不用太在意網路上的負面批評，否則想不開很危險。葉小毅說自己看到一些不好的評論心情會不好，也會直接刪留言。

沈建宏說，他以前擔心自己蠟燭兩頭燒，又要顧學校功課又要拍戲工作， 他對葉小毅說：「你要學著時間管理，規劃自己的時間。」也提醒個頭小的他：「睡眠很重要，能多睡覺就多睡，睡眠會影響身高，我以前就是沒怎麼睡！」沈建宏也說最近他們相處幾次，覺得小毅很健談、嘴巴很甜、口才很好，「剛好我開始經營電商，小毅這應該可以幫我拉到不少客戶」！而且身為印尼華僑的葉小毅很會自已做印尼鳳梨酥，而且已經在網路販售，賣得嚇嚇叫！

葉小毅說沒有喜歡的對象，也沒有被告白過，聽得沈建宏直呼：「怎麼可能！我幼稚園就暗戀女生！」聽說小師弟沒有「禁愛令」，他也大喊「不公平」，因為他以前被規定26歲以後才能談戀愛，是16歲讀高一時才偷偷談了初戀。至於感情現況，他說即將去服兵役，先當完兵再說，當完就可以好好找一下感情歸宿，雖然是服替代役，但因為他媽媽中風等家庭因素，會申請縮短役期、調到離家近一點的單位，否則他可能要去台中成功嶺。沒想到，葉小毅聽到「專屬經紀人」要去當兵，對於「抽成」耿耿於懷的他又秒問：「那代表你可以不抽我錢嗎？」

經紀人辛誌諭是在臉書上認識到葉小毅，兩人互相關注一段時間後有了合作的念頭。辛誌諭表示：「當初是小毅主動來加我的臉書，我想說怎麼會有一個小朋友來加我臉書，然後觀察到小毅自己經營粉絲團，粉絲團的內容都是他自己發的，也很認真地回覆每個留言，覺得這個小孩子很成熟很有想法，再看到他拍攝的作品，就決定找他聊聊，想好好的培育他及規劃他的演藝工作。」

葉小毅去年2月開始接拍廣告，在不影響課業下已拍攝了很多作品，目前超過50部以上，其中最具代表性的作品有韋禮安〈而立〉MV中小大人的角色，偶像劇《因為喜歡你》中飾演汪東城小時候。問他喜歡哪一位台灣藝人，他說：「汪東城哥哥，雖然劇裡我們沒有一起演戲，但是拍戲的現場他有在，我很喜歡看他演的《終極一班》，可以演他小時候很開心，大家都說我跟他長得滿像的。」此外，他也超喜歡BTS防彈少年團，希望自己將來也跟他們一樣成為大家認識的大明星。

(中時 )