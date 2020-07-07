大園菁華工業原為製衣紡織廠，因疫情肆虐造成業績下滑5成，部分產線轉型製造防護衣及隔離衣，一天產量高達4500件，除了保護前線防疫人員的重要裝備，部分隔離衣也捐贈到國外，獲得各界迴響。

菁華工業的大園工廠於2009年新建，工廠特色為原料到成衣都是自身製作，創意技術及設計結合節能環保的材質，順利行銷到國內外，因疫情嚴重影響訂單，業績約下滑5成左右，剛好配合政府急需防護衣保障醫護人員的安全，菁華藉此轉型成防護衣與隔離衣的製造廠聯手衛福部製作P1隔離衣，一天產量高達4500件，目前正持續研發P3等級隔離衣。除了作為保護前線防疫人員的重要裝備，桃市府也將部分隔離衣捐贈給美國、歐洲及日本姐妹市，得到各界很大的迴響。

菁華工業總經理黃衍祥談到，大園工廠為第二個工廠，原苗栗廠是規畫在工業區，但後來改建為住宅區，工廠難免會有噪音及空氣的汙染，因此時常遭到民眾檢舉。黃衍祥無奈表示，目前計畫將苗栗的工廠搬遷至大園，除了要將工廠遷移住宅區之外，兩個工廠統一經營也比較有效率，但苦無土地。

桃園市長鄭文燦讚菁華工業積極投入抗疫工作，也提到桃市府預計在2023年內完成大園智慧科技園區的開發，總面積共計44公頃，渴望協助菁華工業提升生產製程並改善產業缺工等問題。

(中時 )