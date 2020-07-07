台東縣海端鄉幸福巴士啟航，居民交通更便利。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

台東縣海端鄉公所今天舉行幸福巴士通車典禮，宣告海端鄉的「利稻-海端」線、「海端-臺東」線及「紅石-崁頂」線等3條路線正式通車服務居民，讓海端各村落居民交通更便利。

台東縣政府協助海端鄉公所爭取中央「幸福巴士計畫」經費，並獲得交通部公路總局補助基礎營運費用，使用21人座中巴，由鄉公所親自營運來滿足縣民就學、就醫的生活需求。

交觀處余明勳處長表示，海端鄉利稻村及霧鹿村地理環境較孤立，聯外交通十分不便，透過幸福巴士「利稻-海端」的就學路線，再配合鼎東客運原有服務路線，讓部落的學生能順利上下學。

另外還有「海端-台東」的就醫路線，每周一、三固定載送就醫需求者到台東市各醫院，讓就醫看診不再麻煩。最後則是透過預約行駛的「紅石-崁頂」線，讓崁頂部落及紅石部落村民能到關山慈濟就醫及前往市區採買，不再為交通問題所困。

鄉長胡金至強調，幸福巴士具有專業駕駛人員，安全又舒適，新闢駛路線)，可以提供完善的公共交通運輸服務，歡迎鄉民多加利用。

(中時 )