台東縣農會致贈匾額，對台東縣長饒慶鈴表達謝意，也展現農會與縣府的夥伴關係。（莊哲權攝）

由台東縣農會經營的「東遊季溫泉渡假村」，20年來一直未合法登記為旅館用地，為了推動農業觀光，縣長饒慶鈴要求跨局處解決，終於完成地目變更，而縣農會也捐贈市區菁華地段1.2公頃土地給縣府，創造雙贏。

位於知本地區的東遊季渡假村，為20多年前由農委會補助台東縣農會成立「農民活動中心」，屬農牧用地，其間提供住宿、泡湯、泳池等遊憩設施，並對外營業，過去也是陸客來台東最由愛的景點，但是由於一直未完成地目變更，無法取得旅館登記證，20多年來妾身未明。

依據都市計畫通盤檢討附帶條件，農地要變更為旅館用地，必須捐贈另1塊土地給縣政府做為回饋，而縣農會早在10多年前就要捐贈縣立體育館周邊土地，但因該土地上有違法建物，一直拖到今年初才排除，6月完成捐贈後，東遊季可望7月底前可完成旅館登記。

台東縣農會與各地區農會理事長、總幹事等，7日到縣府向饒慶鈴及縣府團隊表達謝意，台東縣農會總幹事戴振東表示，去年一期稻作盛產，縣府協助銷售，順利化解爆倉危機，今年初疫情影響，鳳梨釋迦外銷受阻，也在縣府協助下迎刃而解。

另外，東遊季合法化已延宕多年，縣長上任不到2年就解決，未來也會配合縣政府，推動各項農業旅遊及農特產品行銷，全力拚觀光。

饒慶鈴說，台東有許多建設、發展均受限於土地法令問題，為了台東的經濟發展，要求建設處長許瑞貴盡快為東遊季解套，加上副縣長王志輝熟悉行政程序，沒想到進度超前；她也期許東遊季合法化後，一起為台東的農業觀光努力。

(中時 )