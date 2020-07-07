行政院長蘇貞昌宣布2022年夏天補助全國中小學教室裝冷氣，台中市長盧秀燕7日表示，天氣炎熱，學校裝設冷氣是當務之急，台中市學生數近40萬人，冷氣預算短缺約15億元，去年上任後追加5000萬元預算，今年再編列1億元，盼蘇揆改善全國各級學校電力設施，並全額補助裝冷氣，兩年內可做到「我會幫他按個讚」。

盧秀燕說，對蘇揆在校園裝冷氣，市府大力支持，台中市冷氣預算短缺15億元，上任後即追加5000萬元預算，今年再編列1億元，預算有始以來最多，盼蘇揆將心比心，改善全國各級學校電力設施，並全額補助裝冷氣，希望今年底或明年開始，兩年內全額幫台中市裝冷氣。

針對電力費用，盧秀燕強調，各校將採「使用者付費」，由班級來決定，電費不是問題；裝設冷氣前需改善各校電力系統，該部份另外花費；安裝冷氣費用，以每班來計算，要看功率，一般來說每班裝兩台，台中短缺15億元，盼中央加快腳步。

台中市國中小教室冷氣裝機進度，教育局表示，107年度籌措經費約5000萬元補助71校裝設冷氣；108年度追加5000萬元補助34校完成電力改善、17校裝設冷氣；今年度編列1億元，截至6月補助17校完成電力改善、17校裝設冷氣。

教育局統計，目前台中市市國中、小冷氣裝設比例約3成，為加速裝設進度，持續編列預算，積極協助學校爭取中央補助，提供師生舒適的學習環境。

(中時 )