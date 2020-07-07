台中地檢署檢察官陳隆翔，因辦前綠委段宜康曲棍球案被彈劾，陳日前在檢察官論壇公開與監委約詢的錄音譯文，內容赫見監委高涌誠公然施壓司法。對此，監委高涌誠、蔡崇義今發新聞稿澄清，指該譯文未經法院勘驗證實，且內容斷章取義，並非真實全貌。

監委表示，陳隆翔案在司法院職務法庭準備程序中，移送機關監察院曾要求法庭勘驗監委約詢筆錄陸音檔，以證明高涌誠未說出，「本件調查案，就是段宜康委員所提出，難道我們不用給他交待嗎？」，以及「為了使曲棍球案能翻案重啟偵查，我們想了很多方式，只好以承辦檢察官違法失職為由，進行彈劾」。

監委指出，然而陳隆翔當庭向法官表示，其同意高涌誠於約詢過程中「沒有講」上述言論，因此職務法庭即未進行勘驗約詢錄音檔程序。

監委痛批，陳隆翔先在法庭同意不勘驗筆錄，隨後又在網路單方面發布未經法庭勘驗，而且斷章取義的譯文，導致真實遭受扭曲，被大眾嚴重誤解，也使得司法誠信受創，實不可取。

(中時 )