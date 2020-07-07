國內上市紡織大廠宜進實業於2017年購入南港區玉成段一小段約1,640坪的工業土地，並選擇與廠辦經驗豐富的遠雄建設合作興建「遠雄宜進I-CITY」，歷經7個月的規劃設計，於今日舉辦動土典禮，遠雄建設湯佳峯總經理、宜進實業詹正田董事長皆親臨現場。全案規畫地上14層、地下3層的科技廠辦大樓，總樓地板面積約10,062坪，預計於2023年完工，並委託國際知名商仲顧問公司高力國際統籌市場行銷工作，將成為2020下半年南港路三段沿線廠辦聚集區域的首發廠辦大案。

遠雄建設總經理湯佳峯表示，「遠雄宜進I-CITY」是近年來台北市難得釋出的第三種工業區開發案。近年呼應台北市政府的大東區門戶計畫，南港區未來發展可期，有眾多指標大型商用不動產個案釋出，但真正能符合區域產業發展需求的「廠辦」卻是屈指可數，此案將邀請國際知名的李祖原建築師聯合事務所打造全新第七代智慧廠辦，相信能為南港帶來不一樣的商業機能與發展。

「遠雄宜進I-CITY」今日動工，圖左至右為遠雄建設副總經理楊舜欽、高力國際董事總經理劉學龍、光明絲織廠總經理李業振、遠雄建設總經理湯佳峰、宜進實業董事長詹正田、李祖原建築師事務所總經理吳文圳、兆豐銀行大稻埕分行經理劉建廷、遠雄營造部長張策斐。(業者提供)

宜進實業詹正田董事長也表示，三年前購入此土地就希望打造一棟有人味的企業總部，也能成為參與南港區域發展的一份子，希望藉由遠雄建設深厚的廠辦規劃能力和李祖原建築師事務所的人性化設計，能打響宜進實業跨足建築開發投資的第一炮。

高力國際董事總經理劉學龍提到，南港擁有得天獨厚的交通系統，東區門戶計畫已逐漸到位，2020年迄今南港區商用不動產成交金額已近400億元，也吸引大聯大控股、聯強國際等大型企業選擇進駐南港設立企業總部，南港區與內湖科技園區、信義計畫區之產業黃金三角已然成形。「遠雄宜進I-CITY」的推出將吸引電子科技、生物科技、數位內容等企業的目光，一同成為南港翻轉的領頭羊。

(中時電子報)