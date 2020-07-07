新北市鶯歌高職東街19巷旁公兒四公園預定地長期閒置，成環境髒亂點，還有民眾會偷將垃圾、廢棄物丟到這裡，居民抱怨頻頻，經里長陳怡潔反應後，新北市決定斥資600萬改善綠地，打造新公園，占地約343坪，會以共融式公園為方向來設計，預計年底設計完成後動工，名年底完工。

公兒四公園預定地位於鶯歌尖山里，周邊雜草叢生、環境髒亂，孳生許多病媒蚊，天氣炎熱更可能造成登革熱、屈公病等問題，居民受不了，希望市府協助整頓。

尖山里長陳怡潔表示，當地不只有環境整潔問題，由於周邊新大樓越蓋越多，也有很多人向他抱怨，這麼大的地方竟然沒有一處公園可，他找上新北市議員蘇泓欽、新北市府協助，希望能盡快為民打造親子共融式公園，供民眾休憩。

新北市議員蘇泓欽指出，興建新公園對地方里民相當重要，尤其鶯歌近年人口越來越多，因此他也積極向市府爭取，終於獲得新北市府的同意，允諾盡速興建公園。

新北市工務局表示，公四公園預定地當初會延遲興建的主因是政府僅完全持有該塊約175坪的土地，另外一半168坪土地市府約持有161坪的所有權，當地地主有7坪所有權，雙方是共同持有，因此須先向地主買下才可動作。

工務局指出，經多次溝通，地主終於願意將共同持分的7坪土地以72萬元賣給新北市，工務局立刻開始動作，進行過戶手續。

工務局表示，公兒四公園興建時將會與地方居民做討論，參考民眾意見來設計，將以目前最流行的共融式主題公園為方向，公園面積約343坪，預計年底設計完成，明年底可完工。

(中時 )