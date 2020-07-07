各國經濟陸續解封、油價蓄勢彈升，支撐塑化行情價量增溫，台聚集團6月營收除亞聚（1308）外，均呈現明顯推升表現。其中，華夏(1305)6月營收9.48億元，月增52.81％，表現領先；台聚(1304)、台達化(1309)6月營收各為39.52億元、12.77億元，月增16.2％、12.23％。 伴隨後疫情時代，遠距、居家工作趨勢，有利拉抬家電等需求增溫，加上大陸新頒布「一盔一帶」政策，對ABS、PS需求增添利多氛圍。搭配今年原料SM因供過於求，報價趨緩，有助ABS、PS利差持穩走堅，台達化第二季營運可望蓄勢更上層樓。

ABS主應用在電器產品外殼等，GPS應用在一般日用品與家電零件上，EPS則應用在建築絕緣板及包裝材料上。

台達化EPS營收佔比50％、其次為ABS約30％，GPS約20％；目前中山廠營運恢復正常，台灣ABS、PS銷售亦有提升，銷售量表現上有望較第一季成長。

台聚LDPE/EVA總產能15萬噸；HDPE/LLDPE合計產能13萬噸。防疫口罩等衛材需求持穩增加，HD銷售熱度可望延續至第二季，並持續推廣高性能之EVA產品，並改善HD產品品質，開拓高端市場客群。

此外，華夏認為，伴隨經濟解封，已見PVC補貨急單出現。PVC加工品的公共工程建設需求，如污水下水道接管、市地重劃、平價住宅及自來水換管等工程持續進行，整體建材需求持穩看待。

(工商 )