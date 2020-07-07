全球第四大空調壓縮機廠瑞智今(7)日公布6月兩岸銷售台數飆至近209萬台，創單月歷史新高，主因是大陸618購物節空調促銷、大陸7月實施新國家標準能效，業者出清庫存所致。

瑞智自結6月兩岸銷售台數攀升至208.81萬台，創單月新高紀錄，比5月增加31.23％，也較去年同期成長32.5％；6月兩岸合併營收19.56億元，較5月增加23.02％；也比去年同期成長4.98％。第二季壓縮機銷售519.12萬台，比第一季成長32.19％，比去年同期減少5.24％；第二季合併營收52.22億元，較第一季增加23.25％，年減15.52％。上半年累計壓縮機銷售台數911.85萬台，比去年同期減少9.0％；上半年合併營收94.60億元，較去年同期減少17.81％。 瑞智表示，瑞智6月壓縮機銷售量比5月增加31.23％，也比去年同期增加32.50％，主因是大陸618購物節空調促銷活動及7月新國標能效實施出清庫存所致。

瑞智主管指出，第三季市場即將步入淡季，外加全球市場環境受疫情影響尚未減緩，整體市場環境不確定性變數仍高，瑞智很難預估第三季景氣，但會積極增加變頻壓縮機產品生產及銷售比重，以因應行業潮流趨勢。

(工商 )