經過幾週的不確定後，尼歐懷茲彗星(NEOWISE Comet, 天文編號C / 2020 F3 )通過近日點，很幸運的度過太陽的高熱考驗，我們終於可以在地球上觀測到它，它會出現在清晨的東方地平線上。各國的天文愛好者近日都紛紛秀出自己拍到的彗星照片。

去年底，天文學家查覺到有好幾個彗星正在接近太陽，並期望2020年會有許多肉眼可見的彗星高掛天際。然而人算不如天算，ATLAS 彗星(ATLAS Comet ,天文編號C/2019 Y4 )和SWAN彗星(SWAN Comet ,天文編號C/2020 F8)，都在接近太陽的旅程中，過早的分崩離析。

所幸我們還有尼歐懷茲彗星，它在7月3日最接近太陽，僅距離太陽0.29天文單位(4340萬公里)，僅比水星與恆星的平均距離小一點，這是對彗星最大的考驗，多數的彗星都受不住太陽的高熱崩解，而尼歐懷茲彗星成功通過了，現在正快速遠離中，我們可以在這個短暫的時機見到它的身影。

美國亞利桑那州旗手市(Flagstaff )的天文攝影師傑瑞米‧佩爾茲(Jeremy Perez)在Twitter展示他在7月5日拍到的尼歐懷茲彗星，他描述「肉眼可見彗星，但借助雙筒望遠鏡，更能清楚看到彗髮。」

I have a strong dislike of early mornings—but so worth it today because wow is that comet beautiful! C/2020 F3 (NEOWISE) I was at Sunset Crater by 4AM. It was an easy naked-eye object, but really rewarding through binoculars. Last pic is closest to naked eye scale.#neowise pic.twitter.com/1I0Cx2fZQJ — Jeremy Perez (@jperez1690) July 5, 2020

另一名天文攝影師菲利普‧薩爾格堡(Philipp Salzgeber)在奧地利也拍到尼歐懷茲彗星，顯示北半球的中緯度地區也可見到。

尼歐懷茲彗星將在2020年7月23日最接近地球，因此這是理論上的最佳觀測時間，然而就如前文所述，彗星的結構很不穩定，它隨時都可能崩解，因此只要能見到，就應該要把握。

尼歐懷茲彗星的視星等大約2等星，算是可肉眼觀測的程度，但稱不上璀璨耀眼，需要一些觀察力才能尋獲。它的方位目前位在東方天際的金牛座，它將很快進入雙子座，高度很低，大約是黎明前(清晨4點半~5點)東北地平線上方10º。

台灣也有天文同好拍攝到，吳聰奇先生在高雄的自宅頂樓，在日出之前補捉到尼歐懷茲彗星的身影。

台灣天文同好吳聰奇先生，在高雄自宅所拍攝的彗星(箭頭處)。(吳聰奇提供)

一切都很好，但是它可能隨時消失，因此，如果想要觀看它，請盡量把握時間。

雖然肉眼可見，但是最好準備一副雙筒望遠鏡(建議使用10x50雙筒望遠鏡)，可以更有效的看到彗星的結構。

(中時電子報)