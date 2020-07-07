新北市教育局30歲林姓女雇員3日在臉書自揭遭性侵，6小時後即墜樓身亡。今（7日）晚7時，偵辦警方傳喚被指涉嫌性侵的某物理治療機構廖姓執行長到案，現正向警方說明案情。

廖男今日上午透過律師發表聲明，表示林女在臉書隱射曾遭他強暴等事情均非屬事實，網路流傳的錄音檔是雙方分手後，他試圖挽回遭拒絕後，在情緒激動下致電所言，絕非他強暴林女後所錄下的道歉錄音。

下午廖男因遭黑衣人毆打案件到新北地檢署開庭，再次否認涉及性侵，晚間廖男與妻子則在律師陪同下到警局說明。

(中時 )