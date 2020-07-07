陳子玄拍戲穿比基尼大解放。（三立提供）

陳子玄拍戲穿比基尼大解放。（三立提供）

陳子玄穿比基尼大解放。（三立提供）

陳子玄在三立新八點台劇《天之驕女》飾演被寵溺、個性驕縱的千金大小姐，是黃少祺、韓瑜的掌上明珠，她酬勞尚未領就已大量添購服飾，還為戲犧牲，穿著比基尼泳裝入鏡，她表示自己私下泳裝風格簡單保守，這次算是從影以來最大尺度，本來只想簡單穿，但為了符合千金小姐愛現、假掰的個性，特別準備了蛋糕裙花邊三點式的泳裝，本來腰間綁著紗裙，但跟導演討論過後大方拿掉，符合個性跟劇情，最後是穿三點式上戲。

陳子玄說，平常去海邊從來沒有穿過比基尼，這是第一次在這麼多人面前穿泳裝很不好意思，就像穿內衣被看光光的感覺。巧的是劇中參加泳裝派對的其他演員一個比一個纖細火辣，笑說最後決定是對的，沒被比下去。有了這次大解放的經驗，她比較不怕穿三點式了，應該會抓住夏天的尾巴，再找個機會去沙灘上穿更火辣的比基尼！不過目前身材離她的目標還很遙遠，希望可以練出人魚線、馬甲線，也可以再緊實一點點。

現實生活中陳子玄個性大喇喇也比較隨性，少一根筋。她表示，從小得到父母很多的疼愛，但自己不是千金大小姐，18歲就開始經濟獨立。為了演活千金女，陳子玄說，她前陣子很常追陸劇，揣摩劇中千金角色。另外也發現，兒子恩恩是很好的模仿對象，因為現在3歲的恩恩不喜歡吃飯，每次都要用「吃飽飯才給吃酸梅」當作交換條件才會乖乖吃飯，如果買的是不同品牌，他還會跟說：「我不是要吃這個牌子的！我不要吃！」甚至還會跺腳，就像她飾演的張子婷，吵鬧要名牌手錶、名牌包，但父母買回來不是想要的，還會吵鬧「怎麼沒有那個這個」、「我不是要這種款式」！

陳子玄除秀比基尼外，另一場劇情與牛糞結緣，她完全沒有心理準備，原本以為劇組會用假的牛糞讓她踩，但沒料到現場竟準備新鮮的牛糞，她還真的跌到牛糞堆裡， 她自我安慰：「軟軟的不會痛！還滿新鮮有趣的嘗試！」不過拍完後，都沒有人敢來扶她，因為實在太臭，算是一個很特別的經驗。陳子玄預告接下來除了有跌進肥料堆裡面的戲外，還有穿爆乳裝打躲避球、跌進游泳池裡，甚至在《天之驕女》劇中一出場，她就從台上摔下來等災難戲，笑稱自己是名符其實的「災難千金」。

(中時 )