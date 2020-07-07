夏日旅遊因氣候不穩，家長總陷入該戶外度假或室內玩樂的兩難中，台北新板希爾頓酒店將於7月15日至8月底推出「希式FUN瘋-涼夏野餐趣 住房專案」，主打親子旅遊，讓父母放鬆、小孩玩瘋，讓全家在酒店內就能同享glammping（豪華露營）的野餐樂趣。

新板希爾頓酒店將戶外野餐場景搬進酒店內，在室內百坪空間鋪上仿真草皮，營造野餐氛圍，預定一天只接待10組（約10至15人）旅客；為呼應防疫新生活，一旁還有護理人員協助，讓房客穿上鞋套、戴上護目鏡，放心享受專屬香氛製作手工沐浴球、玩色水槍水球活動、迪士尼星空電影院等多樣的親子活動。

當下全球旅遊業受疫情衝擊，新板希爾頓酒店總經理吳宏一表示，為提振住房率，酒店力行「清潔無憂住」，以高規格清潔和消毒標準，讓旅客能安心體驗酒店設施。「希式FUN瘋-涼夏野餐趣 住房專案」提供一泊二食的野餐情境，原價9888元起，專案期間每房只需2888元起，等於下殺至不到3折。

(中時 )