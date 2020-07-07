雲林縣虎尾德興宮主委張見福將自己名下這塊4.8分農地，以2300萬元賣給廟方，涉嫌背信掏空廟產。（雲林地檢署提供／許素惠雲林傳真）

雲林縣虎尾德興宮主委張見福將自己名下這塊4.8分農地，以2300萬元賣給廟方，涉嫌背信掏空廟產，檢警調搜索該宮及張嫌住所。（雲林地檢署提供／許素惠雲林傳真）

雲林縣虎尾鎮德興宮主任委員張見福將自己位於虎尾延平段4.8分農地，以2300多萬元賣給廟方，由於廟宇屬私法人，依法不能承受農地，又把農地過戶給該廟委員黃中輝，涉嫌掏空廟產，2人7日被雲林地檢署依背信罪嫌各以10萬、5萬元交保候傳。

雲林地檢署檢察官朱啟仁指揮雲林縣調查站、雲林縣警察局虎尾分局，持搜索票至德興宮及張見福住所搜索，扣得德興宮購地小組會議紀錄，以及虎尾鎮延平段某農地及地上建物的買賣資料，通知張見福等16人到案。

檢警調查，張見福為謀私利，2019年間違反德興宮組織章程中增置財產相關程序規定，以德興宮廟產2300多萬元，購買自己名下位於虎尾鎮延平段的4.8分農地及地上建物，但依《農業發展條例》規定，私法人不得承受耕地，因此將該農地登記於黃中輝名下，涉及背信罪。

檢方表示，德興宮廟產為信徒供奉捐獻，不容私人為己利予以淘空，諭令張、黃2嫌分別以10萬、5萬元交保候傳。

(中時 )