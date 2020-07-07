女高音林玲慧（右）將和男高音崔勝震（左）一起擔任歌劇音樂會《蝴蝶夫人》主演。（杜宜諳攝）

指揮家呂紹嘉曾多次指揮歌劇《蝴蝶夫人》，他表示這部作品除了旋律優美，還有高貴情操。（杜宜諳攝）

活躍於國際、任職於德國烏爾姆劇院的次女高音石易巧，疫情間特地搭機返台，參與演出歌劇音樂會《蝴蝶夫人》，歷經居家隔離14天，平安出關，這是她首度挑戰演出劇中忠心女僕鈴木一角，雖非女主角，但戲分吃重，幾乎從頭到尾都待在舞台上。

《蝴蝶夫人》是義大利作曲家普契尼最知名的歌劇之一，故事描述美國軍官平克頓，在駐防日本期間和藝伎蝴蝶相戀結為夫妻，病育有一子，卻因移防而必須離開，他承諾會回來，沒想到一去就是3年，無視苦苦等候的蝴蝶母子，再歸來時已另結新歡，蝴蝶為此走上絕決之路。

石易巧表示，對女主角蝴蝶夫人而言，鈴木是一個最好的陪伴者，「她默默陪在蝴蝶夫人身旁，和她一起等待夫婿平克頓，雖然她內心一點都不相信平克頓會回來，但她壓抑自己的想法，和蝴蝶站在同一陣線上，陪她等待，內心對平克頓的怨恨，積壓到最後才爆發。」

指揮呂紹嘉表示，鈴木一角在第三幕有段很美的三重唱，「那可說是這齣歌劇最美的樂段之一，速度很慢，有一種超現實的感覺，像是電影的慢動作，表現角色心境。」

呂紹嘉表示，《蝴蝶夫人》可說是世界各地熱演不斷的作品，他第一次指揮這部作品是1996年在挪威奧斯陸，之後陸續在2000年、2008年到澳洲雪梨指揮，前後加起來近50場，「這是我一指再指都不會膩的作品，普契尼對女性的心理有很細膩的處理，音樂非常美，很能說故事。」

飾演蝴蝶夫人的女高音林玲慧表示，在最後蝴蝶自盡的關鍵段落，那並不是一個悲劇，「這個死亡，不該以憐憫的狀態看待，而是她想告訴平克頓，我還是等到你了，你回來了，另結新歡，但我還是贏了。」

呂紹嘉表示，這部作品，不只旋律美，「裡頭還有一種高貴的情操和纖細的情感，值得細細品味。」歌劇音樂會《蝴蝶夫人》將於7月10日、12日，在台北國家音樂廳登場。

(中時 )