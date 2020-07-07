2017年「反勞基法修惡大遊行」，協助陳抗民眾的丁穩勝等3名律師遭警方載往他處「丟包」，自訴妨害自由。台北地院今開庭，自訴方稱公民是「老闆」，警察應保障其權利行使，被告方反駁稱，警察是人民保母，人民應該「視如親母」。

2017年12月23日的「反勞基法修惡大遊行」，超過申請的集會時間，群眾卻仍未散去，與警方「打游擊」長達6小時，因而遭警方圈圍逮捕。丁穩勝、陳又新、李菁琪等律師深夜趕往現場，希望協助民眾與警方溝通、陪偵，卻被強制載往大湖公園等郊區「丟包」，3人因此對台北市警局長陳嘉昌、時任中正一分局長廖材楨、時任介壽路派出所長蔡漢政自訴妨害自由。

北院今開庭辯論，自訴方表示，公民是警察的「老闆」，警察應保障公民行使合法權利，當天在台北車站東三門圈違群眾時，無法確認群眾做了什麼違法事，或可能造成什麼危險，且圈圍不讓群眾散去，做法有悖於「排除危害」的目的，顯不適當。

被告方辯護律師則說，群眾「游擊式」流竄，持續佔據道路、推擠員警，採用圈圍管制並無重大瑕疵。警方執法常面對不可測的風險，仰賴臨場反應，除非有積極犯罪證據，否則應只有行政責任，「人民是警察的老闆」是階級傳統思想，事實上警察是人民保母，人民不應該「視如親母」？警察與人民沒有仇恨，不會針對性執法，心中只有維護公共秩序。

最後，丁穩勝等3人說，他們是法律人，警察則是執法人員，彼此不是敵人，但當天警方無視律師嘗試溝通，直接將他們勒上車帶走丟包，如果要人民視警察為親母，「有媽媽這樣對小孩的嗎？」提起自訴是希望讓警察職權如何行使更加清楚，也希望警方面對質疑能給個解釋，雖然希望法院判決有罪，但因無人受傷，同時感佩警察辛勞，願意替警求情、從輕量刑。

陳嘉昌、廖材楨、蔡漢政則強調警方是依法執行公務，請合議庭支持警察執法，喻知無罪。全案定9月14日宣判。

(中時 )