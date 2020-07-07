苗栗市公所圍牆將拆除，打造「好客廣場」，7日焚香祝禱工程順利。（何冠嫻攝）

苗栗市公所圍牆將拆除，打造「好客廣場」，圖為設計示意圖。（苗栗市公所提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府爭取前瞻計畫「城鎮之心」補助，執行苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程，其中苗栗市公所正門前花圃，將進行綠美化改造工程，打造綠意廊帶「好客廣場」，讓公所與市民更加親近，預計9月完工，施工期間請洽公民眾改走後門。

苗栗市公所打造「好客廣場」，工程經費約597萬元，市長邱鎮軍表示，利用苗栗城鎮之心計畫，將一併改善公所周邊景觀，感謝縣府在苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程設計之初，納入公所前廣場。

邱鎮軍說明，工程將公所前圍牆將拆除，花圃與人行道則整併為一體的綠地空間，種植遮蔭植栽，打造視野開闊的綠地廊道，利用開放空間，讓公所可以與市民更加親近，並利用藝術街道家具設計，設置花架座椅、造型花架屋亭，創造廣場地標。邱鎮軍表示，重新打造的公所前花圃，將展現全新樣貌，新廣場將取名為「好客廣場」，展現熱情待客的客家精神與態度。

7日邱鎮軍、苗栗市民代表會主席邱炳光、副主席楊喬安率市民代表以及市公所一級主管等人，為工程焚香祝禱順利。好客廣場工期約2個月，預計9月完工，公所指出，施工期間將暫時封閉大門，請洽公民眾改走大埔街的側後門，造成不便之處，請市民見諒。

(中時 )