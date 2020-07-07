曾拿下義大利羅倫佐長笛大賽銀牌獎、日本琵琶湖國際長笛大賽第三名的長笛家胡志瑋，將首度挑戰演奏巴哈第五號布蘭登堡協奏曲，他表示對一名長笛家而言，演奏這首作品意義重大。

胡志瑋表示，過去曾演奏過巴哈寫給長笛的奏鳴曲，曾與聲樂家合作演出巴哈清唱劇，但布蘭登堡協奏曲是第一回，「這是屬於古樂器編制的作品，演出機會少，一般不會輕易接觸到這首作品，是全新的學習。」

長笛家樊曼儂表示，如果演奏者要使用現代長笛演奏巴哈的古樂器編制作品，會盡力把聲音吹得像古長笛，並保存巴哈樂句斷句的方式，「這首作品裡面原本是用大鍵琴，但我們用現代鋼琴，以古為新，讓巴哈有現代的聲響，這是一種創新，如同巴哈在他年代，不管是和聲或對位，都是走在很前面的人。」

樊曼儂觀察，胡志瑋的音樂表現，很有自己的想法和獨立性，「他的演奏穩定性高，是國內好手。」

巴哈共寫作六首布蘭登堡協奏曲，第5號是其中篇幅最長的一首，和現在大眾熟知的協奏曲，有一把獨奏樂器和樂團抗衡演奏的方式不一樣，是有一組小重奏，加上一組大樂團，兩者一起對話演奏。

指揮廖嘉弘表示，由於編制大，因此練習方式，需從小型編制開始練起，「我們把樂器分組，先把弓法、音樂的句法先決定好，再讓整組樂團一起排練，會更有效率。」演出將於8月19日在國家音樂廳登場。

(中時 )