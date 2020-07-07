法德藥（4191）受惠抗思覺失調症用藥富馬酸(口奎）硫平緩釋片（商品名：代思），中國市場出貨穩定成長，加上強項產品研發收入挹注，自結上半年突破億元大關，以1.13億元，交出年增544.16％佳績。

該公司6月營收4,034萬元，年增1,141.67％。

法德藥表示，近期藥證進度大有斬獲，除了重磅產品美托洛爾緩釋片於3月底取得美國藥證，中國註冊批文亦已於6月23日取得優先審評資格，距離中國首仿藥證向前邁進一大步。另於7月4日成功向美國食品藥物管理局(FDA)提出學名藥上市審查申請的抗憂鬱症產品Venlafaxine ER Tablets，後續也將以中美雙報之方式申請中國註冊批文，兩大市場銷售規模逾新台幣60億元。

致力於研發與生產高門檻的緩控釋製劑及利基型藥品法德藥，發揮中美雙報的優勢，其中抗思覺失調症用藥代思已取得中、美兩國藥證，營收穩定成長，連續創下歷史新高。

另外，重磅藥物長效型降血壓用藥琥珀酸美托洛爾緩釋片（Metoprolol Succinate ER tablets）已取得美國藥證，目前正在量產，準備上市銷售，搶佔美國前三大通路。而該藥品的中國註冊批文也已獲得優先審評資格，進入最後審評階段，預期將為公司帶來豐沛的成長動能。

(工商 )