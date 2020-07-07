新冠肺炎疫情雖趨緩，聯合拍賣會仍保持社交距離。（台北分署提供）

隨著新冠肺炎疫情趨緩，法務部行政執行署的「123聯合拍賣」也恢復舉辦，7月的「123聯合拍賣」全臺各分署拍賣所得總共達7253萬9502元，其中不動產拍定金額共有7049萬9689元，汽車、重機、藝品等動產，共拍得203萬9813元。

不動產拍賣中，以彰化分署拍賣彰化縣員林市明倫段299地號土地的2020萬元最高，臺北分署拍賣的臺北市中正區城中段2小段1212建號建物以483萬5888元拍定，臺北市萬華區西藏路284 -1號4樓建物以343萬9000元拍定，不過，臺北分署拍賣的新店湯泉美地社區含車位大樓，則因是總價2650萬元的首拍，沒有順利拍出。

這次拍賣的動產有福特六和，國瑞，裕隆，臺塑汔車，中華，國瑞貨車，光陽黃牌重機，三陽T1，玉飾，木板椅，聚寶盆，水琉璃鰲魚，仿玉馬，仿玉麒麟，龍鳳金盤，皇家禮炮禮盒，短袖圓領T卹，遠紅外線眼罩，帽子，地墊，髮帶，折扇，涼感巾，雙口燃氣瓦斯爐等，其中臺北分署執行違規攤商欠費大戶所查封的生活雜貨及服飾配件的拍賣，其中2件100元的短袖圓領T恤賣出多達206件，另地墊、帽子等生活雜貨也賣出數十件。全臺拍定金額合計203萬9813元。

行政執行署表示，為因應新冠肺炎疫情發展，日後各分署每月123聯合拍賣活動，行政執行署授權各分署自行決定是否舉行動產拍賣及變賣。不動產拍賣採非現場投標的通訊業招標公告，或者採通訊並現場投標方式，由各分署在防疫優先下自行規劃。

(中時 )