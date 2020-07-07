行政院宣布全國中小學不分城鄉加裝冷氣，預計2022年夏季前完工。台電7日表示，將全力配合政策，優先強化學校周邊外線設備，並協助檢查學校內線安全。

經台電初步盤點，全國中小學將增加15萬台冷氣，用電量約增加30萬瓩，台電將協助學校設置屋頂太陽光電發電設備，並輔導學校推行智慧節能，讓小朋友有冷氣吹，也同時確保穩定供電及校園用電安全。

台電先前已協助教育部盤點校園電力系統改善，其中即包含冷氣增設所需配套等前置規劃作業，而因應行政院今宣示推動全國中小學教室安裝冷氣，台電也成立「校園電力系統改善專案推動小組」，各地方區營業處也已啟動展開，評估各縣市校園冷氣用電所需協助。

台電說，全國中小學尚未裝冷氣的教室約7.5萬間，每間教室2台冷氣，共需增設15萬台冷氣；另2.5萬間教室需汰換老舊冷氣，約5萬台。共20萬台新冷氣中，既有老舊冷氣汰換不會增加用電，經汰換新型冷氣還可節能省電，而15萬台新設冷氣，以一台冷氣用電約2千瓦計算，用電量評估約增30萬瓩，既有電力系統即可穩定供應。

台電指出，全國中小學冷氣用電涉及校園外的台電線路及校園內部線路。外線部分，台電將強化校園周遭變壓器及線路，增加供電容量、避免線路超載；同時各區營業處也會協助地方政府審查學校電力改善需求書及細部圖面；校園內線部分，台電也將檢視調整配電場所及教室線路。

(工商 )