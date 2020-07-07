據美國有線電視新聞網（CNN）7日報導，美國國務卿蓬佩奧6日透露，美國正考慮禁止大陸社交軟體的使用，其中包括TikTok（抖音）等軟體，更稱「我們對此非常重視」。

蓬佩奧表示，關於人們手機上的大陸應用程式，「我可以向美國保證（會禁止），我只是不想在總統特朗普之前說出來，但這正是我們正在考慮的事。」

CNN報導指出，總部位於大陸的字節跳動公司旗下的TikTok，一直遭到美國政客批評，被指責該社交軟體由於跟大陸有聯繫，威脅到美國的國家安全。

此外不光是美國，印度官方近日也宣佈，出於安全考慮，封禁包括抖音海外版TikTok在內的59款大陸手機應用軟體。美媒也對此事件刊文指出，TikTok在印度遭封殺顯示全球互聯網進一步分裂。

實際上，TikTok在美國和其他西方國家迅速普及，成為了第一個在本土以外用戶群體中獲得廣泛關注的大陸社交媒體平台。據分析公司Sensor Tower數據顯示，今年前3個月TikTok的下載量為3.15億次，單季下載量超過歷史上所有其他應用程式。

(旺報 )