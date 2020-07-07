夏日旅遊好時節，民眾最關心的「2020台北國際夏季旅展」，eslite hotel誠品行旅於今年7月17日至7月20日將參與盛會，祭出旅展最低45折及消費滿額回饋，於當日現場消費滿4500元即贈誠品極選「炙燒和牛頰牛肉麵」（價值350元）一盒，限量200組！eslite hotel誠品行旅表示，將提前自7月10日於官網開放搶先購，可同步享有兩間餐廳的旅展餐券優惠。

eslite hotel誠品行旅表示，先前推出的誠品會員禮遇活動「解悶逛誠品︱發票變現金」，反應相當熱烈，現在搭上消費三倍券、安心旅遊補助的熱潮，確實提升住房率，預計在官網率先提供台北夏季旅展現場的餐券優惠，讓民眾預購同享優惠。

於旅展期間，eslite hotel誠品行旅推出每張售價僅990元的超夯熱銷The Chapter Café「無國界饗樂晚間套餐券」，原價1980元（5折），一次購買10張更享旅展限定45折超值優惠，可任選精彩海陸風味主餐。

在In Between之間餐廳則推出老饕經典首選「稻香美國肋眼牛排午／晚間套餐券」1700元的獨家回饋，原價2970元（57折）以及「波士頓活龍蝦午／晚間套餐券」2000元的旅展優惠價，原價3300元（6折）；而參與旅展現場的民眾所獨享的優惠，則是當日單筆消費滿4500元即贈「炙燒和牛頰牛肉麵」（價值350元）一盒，限量200組。

(中時 )