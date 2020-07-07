高雄市議長補選在即，國民黨經假投票後推出資深議員「阿姑」曾麗燕出戰，引發現任副議長陸淑美系統不滿，宣布退出黨團運作，議長補選茶壺風暴愈演愈烈。詢及是否應黨中央之邀前去協調，前立法院長王金平今天證實有前去溝通，透露他只是幫一些小忙，相信議員們都會支持，有信心保住議長寶座。

王金平與國民黨主席江啟臣共同出席台北聖興天后宮揭匾儀式，被問到高雄市長補選選情，王說，全部高雄市議員共65席，國民黨籍議員共31人，只要加上無黨聯盟支持，就可以過半，因此他對國民黨議長選舉有信心，會順利當選。

不過，高雄市議長補選茶壺風暴愈演愈烈，高雄市議員陳麗娜、吳利成紛紛遞出退出黨團運作的聲明，讓藍營團結再添變數，王金平表示，退出黨團運作不代表不支持，兩人仍會支持國民黨提名人。

對於國民黨祕書長李乾龍昨說，若丟了議長，他和江啟臣都要走路，王金平說，李乾龍是李乾龍、江啟臣是江啟臣，還是要尊重江的意思。

媒體又問，外傳黨內有人要倒江？如此一來，支持朱立倫或江啓臣？王金平說，現在談這個言之過早，兩位現在都不是候選人，一位是現任，另一個有沒有意願也不知道，反正兩位都還不是未來黨主席的候選人，現在言之過早。

(中時 )