農委會推動漁電共生，卻引起外界對於生態及漁民工作權的質疑，今天主委陳吉仲大動作召開記者會澄清，強調推動綠電發展的同時，絕對是以養殖漁業發展為優先，綠電發展為輔的原則，但嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢認為，國內養殖漁業長年都生產過剩，因此這次推動綠電，很可能是要來行養殖漁業減產之實。

郭建賢分析，只要在將近4000公頃的魚塭上架設光電板，每年就可望減產30％的養殖漁貨，不僅創造農委會愛用綠能發電的美談，還能解決國內漁貨滯銷的問題，對農委會來說可是一舉兩得，但國內的養殖漁民長年以來最為弱勢，未來若因漁電共生而減產，可能會影響到生計。

雖然農委會今天強調，漁電共生專區的光電覆蓋面積不能超過魚塭面積的40％，未來產量亦不得低於70％，但郭建賢觀察，許多養殖魚類應該都無法維持這樣的產量，石斑魚可能還好，但若是虱目魚、吳郭魚等養殖池的產量可能將直接砍半，文蛤池也會死很慘，呼籲水試所必須拿出配套措施，才能說服養殖漁民。

農委會表示，依照水試所的試驗結果，若在文蛤池上架設光電板，在夏天可帶來降溫，增加文蛤育成率，但郭建賢認為，或許在夏天有效，但冬天呢？本來冬季就較缺乏日光，現在又架上光電板，文蛤池在缺乏日照的情況下水質會不穩定，不太可能會養的好。

另外，農委會宣稱設置漁電共生專區必須滿足魚塭主與養殖者為同一人的條件，但郭建賢指出，農委會這樣的說法根本是脫離現況，因為國內的養殖戶大多是向地主承租，光是這一點就不太可能滿足了，究竟設置漁電共生專區後這些漁民該何去何從，農委會還是要向農民交代。

郭建賢曾參加台南漁電共生專區的審議會，發現地方的做法居然就是在魚塭上把光電板鋪滿，其他設施則未進行變更，他質疑業者直接在魚塭上蓋光電板後要如何捕撈？遮光處的水質要如何處理？排水系統有重新進行設計嗎？這些問題都不是一個佃農能夠處理，必須要由地主或開發商出錢出力才有可能完成，但就目前看到的開發內容，這些似乎都不在規劃內。

(中時 )