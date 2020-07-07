知名製作人于正爆明星片酬秘辛。(取自于正微博)

以電影《七月與安生》拿下金馬影后的大陸28歲女星周冬雨，日前爆出主演電視劇《幕後之王》片酬竟高達1億人民幣(約4.19億台幣)遠超孫儷、周迅等一線女星，引發熱議。不過《延禧攻略》製作人于正隨後也在微博揭密明星片酬真相，爆料若一個明星拿1千萬人民幣片酬，最後能存個幾十萬就了不起了，一席話慘遭網友吐槽「今年最好笑笑話」！

于正近日在微博爆料明星背後不為人知慘況，稱「大家一直羡慕明星片酬高，可是明星不是一個人，而是一整個團隊」，若以１千萬人民幣片酬為單位，扣完稅估計剩5、6百萬左右，再扣完工作人員薪水、化妝師造型師費用、治裝費、房車貸，「最後能存個幾十萬就了不起了，平均每個月也就幾萬塊錢。」

「這還是自立門戶的演員，那些簽約公司的還有公司抽成。但公司就能掙很多嗎？NO，且不說工作人員工資高昂，熱搜、宣傳、應酬、YXH、危機公關哪個不用錢？說實話，演員要不是紅到頂級，公司就只能一直虧錢。（當然，那些把藝人簽在手裡不管的不算！）」于正說明星尚且如此，新人的艱難可想而知，而這也是他為何總是給新人機會的原因。

不過于正一席話就慘遭大陸網友瘋狂吐槽，「一千萬月薪才幾萬，你一部戲給李一桐20萬豈不是一月只能存200，於老師你這是人幹的事嗎」、「信你個鬼，范冰冰八億怎麼來的」、「你買了豪宅，穿了高定，開了豪車，擁有十個保姆，出席高級宴會。每個月只能存幾萬了。好慘喔」、「哈哈 這是今年最好笑的笑話 按你這麼說 劉濤那幾個億的債怎就這麼快還清了」。

(中時電子報)