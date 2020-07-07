農委會今天召開記者會強調，推動漁電共生的計畫必須遵照「養殖為本、發電是附加價值」的原則來進行，強調漁電共生專區必須避開生態敏感地區，並選擇魚塭主與養殖者為同一人的場域來進行開發，但環團仍感到相當擔憂，認為農委會所說的「魚塭主與養殖者為同一人」，恐會造成許多承租業者的失業，等於是變相被剝奪工作權。

台南市七股海岸資源保護協會理事長楊惠欽表示，農委會今天定調開發漁電共生的場域必須滿足魚塭主與養殖者為同一人的原則，但此舉可能造成大地主直接向養殖業者收回土地，自行擔任養殖者的問題，等同是變相剝奪漁民工作權。

楊惠欽說，像台南七股就有多個漁電共生開發案已通過審核，但此區域有7成的漁民都是承租戶，根本不符農委會訂出的魚塭主須與養殖者同一人的規定，但地主為符合農委會要求，可能會直接與承租漁民解約，自立為養殖者再向光電業者簽約。

另外，七股為候鳥生態熱區，附近有800多公頃的七股潟湖，以及600多公頃的黑面琵鷺保護區，楊惠欽說，目前通過核准的漁電共生案件，就與黑面琵鷺保護區僅有一路之隔，未來可能會造成影響。

他指出，國外曾有報導說，大量設置光電面板會讓棲地鳥類的種類減少，擔憂七股地區大量設置光電面板後可能會對沿海地帶的生物多樣性造成影響。

雖然農委會強調，先前審核的過程中已要求開發單位進行定期環境監測，以及承諾加強魚塭排水等措施，但楊惠欽認為，現有法條對漁電共生開發都欠缺罰則，一但開發商未依承諾兼顧環境生態，政府恐怕也沒辦法開罰。

(中時 )