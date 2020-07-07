台股今（7日）早盤衝破12000點大關，創下30年新高，但獲利了結賣壓出籠，指數高低差逾200點，並於高檔爆出2754億今年第三大量。法人表示，台股短線創高後，出現暴量拉回整理，只要不破5日線11900點，仍屬於強勢格局，拉回仍可偏多操作，但需留意追高風險。

全球股市資金行情狂燒，台股今日開盤一度刷新30年高點，最高一度登上 12249 點，但隨著生技、金融及權值電子股遭調節，指數向下急殺，回測萬二支撐，高低震盪逾220點，終場下跌23點，收在12092點，成交量為2745億元。

中華財經台分析師林鈺凱指出，許多人看到今天台股再創30年新高，難免會敬畏心起，一來、距離歷史高點，畢竟僅剩400點的空間；二來、近期許多中小型股，都已經飆上了天，隨時都可以進行獲利了結，因此在創高之後的拉回，就很容易出現人踩人，紛紛獲利出脫的局面。也因此，造就了今天這種創高後，爆量拉回的行情。

他認為，短線拉回並不代表多頭即將結束，原因有三，首先投資人別忘了無限QE的威力，今年QE的規模與2009年不可同日而語，行情當然不容小覷；其次，5、6、7月雖是台股傳統淡季，指數照樣連漲3個月，旺季都要來臨了，有什麼好怕的呢？最後別忘了，指數緩漲急跌是多頭，自4月以來，台股每漲一段時間就急跌個1、2天，正好符合標準的多方格局，緩漲急跌。

林鈺凱提醒，投資人把握每一次拉回的布局，因為今年，機會是留給敢做夢、且有膽識的人。

法人指出，連續5日跳空上漲後回檔整理，雖然震出今年以來第三高量2754億元，但盤面上強勢股仍多，目前下檔5日均線未跌破，9日K值（87）位處超買區，指數短線偏多但需提防拉回，預估短期將在11800至12100點橫盤震盪整理，6 月營收本周公告完畢，可留意具補漲空間個股。

(中時電子報)