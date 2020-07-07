公民智庫團體「壯闊台灣協會」發起人吳怡農在接受外媒採訪時表示，台灣海軍陸戰隊在以防禦作戰為核心的台灣來說不切實際。曾是前特戰隊成員的吳怡農認為，這次的意外彷彿給了中共解放軍一個警示和錯誤的示範：千萬不要操突擊艇登陸台灣，因為一個湧浪就可以讓任務複雜化並造成人員傷亡。

吳怡農在接受《美國之音》採訪時表示，一度面臨裁員的海軍陸戰隊目前的主要任務似乎集中在登陸，但對以防禦作戰為核心的台灣來說，他問：「要登陸到哪裡去？…這(登陸)對台澎防衛作戰，講白了，就是個不切實際的任務。」

曾是特戰隊成員的吳怡農對《美國之音》說，這次的意外彷佛給了中共解放軍一個警示和錯誤的示範：「千萬不要操突擊艇登陸台灣，因為，一個湧浪就可以讓任務複雜化、人員傷亡。」

他說，兩棲登陸作戰本來就是非常難、也非常危險的任務，既然所有的訓練都有傷亡的風險，台灣軍方就應該給各軍種單位更符合實際戰況的任務來從事訓練。

吳怡農表示，萬一中共解放軍突破海空防線、試圖登陸台灣本島，以海軍陸戰隊以及所屬步兵而言，他們最重要的任務與平時訓練的重點不應放在登陸作戰，而是作為台海灘頭戰最前線的國土保衛軍。

針對年度的漢光軍演，吳怡農也指出，台灣多位退役將領都曾向民意代表反應過，「漢光不切實際、是一場表演」，就連美軍觀察團針對漢光演習在呈給台灣國防部的檢討報告，也曾給過類似的意見。

報導說，此次事件凸顯出台灣周邊海域的海象在風、波、潮、流等變化上的難以預測，這也相當程度形成台灣在防務安全上的天然屏障，若中共解放軍若不諳水性，要渡海攻台仍有相當的難度。

台灣國防研究院國防資源與產業研究所長蘇紫雲指出，台灣和大陸軍力失衡，本來就是一場不對稱的戰事，因此，四周環海本來就是台灣可以利用的、很重要的優勢。他說，除了海象險峻，台灣周邊海岸設置有非常多的消波塊，這對登陸部隊而言也是另一重很難克服的環境。

(中時電子報)