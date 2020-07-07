劉秀緞手譯資歷長達12年，2008年開始在門諾醫院擔任志工，幫助聾人問診。（羅亦晽攝）

劉秀緞，透過一雙手進入聾人的世界，認為「這是上帝賦予的使命」讓，自己有義務要幫助他們。（羅亦晽攝）

身穿紫色背心的手譯員在新冠肺炎記者會大幅曝光，聽障者的需求及手譯員工作內容，也開始被外界看見。據台灣手語翻譯協會統計，目前全臺領有手譯乙級技術士證照者僅53人，花蓮縣聽覺與語言障礙者近3000名，劉秀緞是縣內僅3位手譯員之一，同時也是宜花東唯一擁有乙級證照者。

原為作文老師的劉秀緞，因緣際會下看見報紙「手語翻譯員培訓課程」，踏入手譯員的世界。2008年參加縣府開辦的手語翻譯員培訓，發現自己對手語的興趣，她回憶當時說，當年報名手語翻譯員初級班課程，防疫記者會爆紅的「神級手譯員」李振輝，是她的啟蒙恩師。

5個月的培訓課程結束後，劉秀緞2009年辭掉工作，專心學習手語，上網找手語相關新聞、影片自學，短短10分鐘影片，從遮字幕練習到聽聲音確認內容，至少反覆看了5次以上，花上3小時，直到學通。雖歷經3次落榜，仍憑一股衝勁，在2011年終於取得手譯丙級技術士證照，2016年也順利考取手譯乙級技術士證照。

劉秀緞手譯資歷長達12年，法庭通譯、醫院擔任手譯志工、大型活動手譯上，都能見到她的身影。她說，曾在法庭上看到一位因涉嫌猥褻幼童的聾人，因不會手語、也不識字，只能頻搖頭、搖手否認自己的行為，無法自行辯解，甚至由他人代表發聲作主。

最後在劉秀緞的建議下，法官同意找一位會手語的聾通譯，將手語表現的問題，用肢體語言的模式傳達給這位聾人，問出答案後，透過聾通譯的手語，同步口譯給法官聽。她說，龍人就是天生的默劇家，面對不會手語的聽常人，他們善於用肢體語言來溝通。最後也因為聾通譯幫忙，抽絲剝繭還原事件真相。

劉秀緞笑著說，手譯員實就是一台「真人翻譯機」，儘管聾人憤怒大罵髒話時，也要一五一十呈現，不能「自動消音」；加上現在流行用語太多，「是在哈摟！」、「你很機車」，手語沒有這些用詞，活動現場來賓致詞口誤時，需要快速釐清意思，當下無法立刻翻譯，也會盡快和手語協會討論未來表達方式。

聾人外表其實和一般人沒有不同，但可能因為不會手語、無法自由表達內心思緒的痛苦與無助，近日劉秀緞在臉書發起免費教學手語活動，聾人或早療聽損兒皆可報名，並期望善心人士能提供教學場地，聯絡方式可電0932523311或電子郵件信箱[email protected]。

(中時 )