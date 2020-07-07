法商亞東工業氣體股份有限公司（Air Liquide）7日於台中中港加工出口區，舉辦新廠動土典禮，由該集團總裁歐柏叡（Olivier Blachier）主持、經濟部加工出口區管理處處長黃文谷、中港分處分處長梁又文及經濟部投資業務處參事章遠智及法國在台協會主任公孫孟（Jean-Francois Casabonne-Masonnave）等貴賓到場致賀並應邀執鏟，新廠預計於明年3月完工並正式營運。

台灣位於全球科技業之樞紐地位，而台中已逐漸建構科技產業聚落，此次亞東氣體投入新台幣10億元，擴大投資中港加工區，增租0.6公頃土地新建廠房，引進先進製程材料倉儲擴大進出口作業經營，並提供優質的服務。

亞東工業氣體公司創立於民國76年，由法國的液空集團(Air Liquide)與台灣遠東新世紀集團共同合資成立，為法國在台投資最大的製造業廠商，公司集團布局全球80個國家，在台服務據點遍及台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄，生產各類高純度氣體及電子先進材料等。

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