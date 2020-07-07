亞太電信「5G 創育加速器計畫」歷經激烈海選，13組新創團隊脫穎而出，7日首度在亞太電的Demo Day亮眼登台，同時吸引精誠資訊、紅樓資本、蜂行資本、與寶金雲國際金融天使投資等近百位知名投資前來「尋寶」，希望從13家新創團隊找到投資標的。

雲端龍頭AWS也透過Workshop提供專業諮詢，讓團隊透過互動交流，挖掘潛在合作商機，提升大型企業客戶及投資者媒合機會。

亞太電信表示，舉辦5G加速器主要目的，在於挹注新創資源、促進新創與國際交流、投資及商務媒合，不僅將創意應用化，更要找出商業模式。去年亞太電信與東南亞最大新創生態系泰國「True Digital Park」簽署戰略合作，結合台、泰前瞻科技，跨域扶植5G新創發展。

7日新出爐的新創團隊，各自在AR/VR、智慧醫療、區塊鏈領域表現亮眼，其中，醫療保健服務團隊「奇翼醫電」整合人工智慧與即時監測的雲端管理平台，透過5G低延遲同步所有生理狀態、降低選手風險模擬多人穿戴裝置時移動的狀態，即時將使用者的心律、呼吸與溫度狀況，串聯至雲端平台，藉由AI人工智慧及專業判讀結果，進行遠端評估。

有別於一般穿戴式裝置只能量測體溫或心跳數，奇翼醫電健康照護解決方案還能偵測心律變化、結合心電圖變化一起去判讀，提早預防並降低年長者或是心血管疾病等慢性患者風險。

奇翼醫電執行長李維中表示，奇翼醫電擁有軟硬體實力及整體解決方案，成立至今4年半，已與北醫、秀傳、台中榮總等醫療院所合作，目前公司資本額7,800萬元，預定在兩個月內完成6,000萬元募資，5G時代來臨，李維中看好新創服務在5G市場發展潛力，奇翼醫電除了國內市場，未來將進軍美國、東南亞等海外市場。

另外，維爾歐德新創團隊定位為5G時代的AR社群及導構平台，以發展結合線上線下的新型態營銷、及社群互動為主，提供店家可以透過AR建立各種與現實融合的虛擬商城。整合5G+AR/VR 服務的「碼卡實境」則發展出創新的XR編輯工具「MAKAR Editor」，只要使用電腦上傳圖片、聲音或影像即可輕鬆打造屬於自己的5G AR/VR實境內容，目前亦已將應用延伸至EPSON AR智慧眼鏡及HTC VR眼鏡中。

(工商 )