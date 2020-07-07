美國近來治安相當不平靜，紐約光是在7月初就發生了8起凶殺案，以及49起槍擊事件，日前在紐約布朗克斯區（Bronx）街道上，有輛轎車鬼鬼祟祟跟蹤一對父女，下秒副駕駛突然伸出一支槍，朝著該名父親連續射擊，他身中多槍倒地，經搶救後仍不治身亡。

鬼祟車輛緩慢靠近父女倆。（圖／翻攝自推特@NYPDDetectives）

綜合外媒報導，事發於5日下午，29歲爸爸安東尼（Anthony Robinson）當時正牽著女兒悠哉地走過斑馬線，這時路旁有輛車緩慢接近，不過安東尼並未察覺到任何異狀，就在即將抵達人行道之際，他在毫無防備下遭人連開數槍，整個人癱倒在地上痛苦掙扎。

安東尼倒地痛苦掙扎，女兒嚇得到處逃竄。（圖／翻攝自推特@NYPDDetectives）

兇手犯案後立刻掉頭逃逸，安東尼的女兒及一旁騎著腳踏車的路人嚇得奔離現場，隨後安東尼被緊急送醫搶救，不過最後仍不幸身亡。紐約警察局偵探長羅德尼（Rodney Harrison）表示，警方目前正全力追捕嫌犯，並將監視器畫面公開，希望有民眾能提供相關線索。

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(中時電子報)