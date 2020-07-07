生死議題向來沉重，如何教導孩童認識死亡更是艱難。風神寶寶兒童劇團新作《風神寶寶與悟空叔叔的地府歷險記》，便是以牛魔王的死作為開場白，讓小朋友跟著風神寶寶一起了解死亡。團長陳昭賢表示，她現在懷孕7個月，比以往更能用「家長」身份審視這齣作品，「希望將這齣戲獻給我的寶寶，還有所有家長與小朋友。」

陳昭賢表示，放諸世界對死亡議題的談論，不免看到許多人都採取對孩子避而不談的方式，如何真正讓孩子明瞭何謂死亡，也許也不是能用一齣戲能敘說的，但至少能用表演作為起點，讓孩子有心理準備。

陳昭賢笑說，像自己從小時候就是個害怕死亡的孩子，當媽媽後更害怕死亡，但在與團隊共同創作這齣戲時，也會想像要如何利用作品向孩子討論生命，「故事開頭悲傷又可愛，牛魔王因為吃太多火鍋配啤酒，過世了，風神寶寶想要請悟空叔叔帶他去地府，兩人就此在地府展開一段冒險的故事。」

在《風神寶寶與悟空叔叔的地府歷險記》中，許多場景均在地府進行，有別於以往大眾依靠傳說神話所塑造的陰冷幽暗形象，風神寶寶新作中的地府可說非常「潮」，電腦平板取代生死簿，黑白無常也是外型俊帥的型男，還有顛覆威嚴形象、有些「厭世」又搞笑的判官和閻羅王，一反大眾心中的地府想像。

陳昭賢過往負責主演風神寶寶，此回擔任製作人，改由新銳小生吳米娜飾演風神寶寶，導演則為許栢昂。吳米娜1992年生，畢業於國立台灣戲曲學院歌仔戲學系，師承孫翠鳳，曾演出《真命天子》、《明星節度使》等作品。

陳昭賢表示，其實不只新作，過往劇團也曾推出《晴空小侍郎》、《明星節度使》探討生命議題，希望能讓戲劇成為孩子思索議題的起點。此回選擇改編《西遊記》故事，也希望能讓孩童在迪士尼卡通、西方童話蔚為主流的現代，看見更多東方文化。

(中時 )