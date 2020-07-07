科技時代下，手機成為孩童最熟悉的玩伴。風神寶寶兒童劇場創團以來，致力推廣傳統戲曲文化，以逗趣輕鬆的故事吸引孩童走進劇場世界。團長陳昭賢表示，對表演者而言，手機就是最大的敵人，而劇團歷經多年嘗試，也逐漸摸索出一套捉住孩童目光的表演心法。

陳昭賢表示，創團以來，團隊不斷觀察什麼樣的方式能最吸引小朋友。若與小朋友互動太頻繁，小朋友可能會忽略故事本質，但若不互動，自顧自的演出，又會擔心不能捕捉小朋友的反應。幾經調整後，才發現不用刻意打破與觀眾的第四道牆，只要演出內容夠精彩，小朋友的眼光自然會緊盯不放，也會在表演後自動跑來與團隊互動。

陳昭賢舉例，風神寶寶是以推廣傳統戲曲為宗旨的兒童劇團，但在節目中也不會強加「長大要演歌仔戲」片段，而是讓擁有深厚表演藝術底子的演員們，藉由表演方式讓小朋友自然而然引起興趣，「曾經就有小朋友表演結束後跑來問我們，為甚麼鐵扇公主要比特別的手勢呢，我們就會告訴他，這叫蘭花指，而蘭花指也代表旦。如此讓小朋友建立傳統藝術的印象。」

在現代科技浪潮下，要向習慣手機的孩童推廣本身便屬弱勢的傳統藝術，實屬不易，但每回風神寶寶兒童劇團演出，卻總能炒熱氣氛，讓小朋友跟著劇情一同歡笑。陳昭賢表示，看到別人在你面前表演，是與手機截然不同、活生生的溫度，現場表演不可逆，每分每秒都正精彩，是無可取代的魅力。

陳昭賢表示，手機可說是表演者最大的敵人，現今許多家長會讓小孩看手機、看平板玩，多是自己比較沒空的時候，小孩久而久之可能也漸漸習慣螢幕裡的世界，減少與人互動的機會，但若能抽出一段時間，親子一起進劇場看表演，會對互動有很大的改善，孩童也能提高專注力。

(中時 )